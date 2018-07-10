Отравление "Новичком" в Эймсбери: пара получила большую дозу

44-летняя Дон Стерджесс, которая умерла из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, получила большое ее количество. Об этом заявила британская полиция.

"Женщина, которая умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, получила большую дозу этого вещества", - говорится в сообщении.

Мать троих детей Стерджесс умерла в воскресенье вечером после отравления в городе Эймсбери 30 июня. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился веществом, остается в критическом состоянии в больнице.

Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

На данный момент ключевым местом поиска считается квартира Роули в Эймсбери. Команда экспертов в защитных костюмах вчера обыскивала небольшую квартиру, работая по 30 минут из-за жары.

Полиция Уилтшир сообщила, что в понедельник она эвакуировала одну из машин у здания, но "у общественности нет причин для волнения".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении Стерджесс и Роули "Новичком" в городе Эймсбери.

У пары выявлены симптомы, сходные с теми, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года (Эймсбери расположен в 16 км от Солсбери).