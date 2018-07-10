Резолюция ООН по Приднестровью: Молдова разрабатывает план действий

Молдова разрабатывает план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский в ходе ежегодного заседания послов Молдавии, аккредитованных за рубежом.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах - это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", - сказал молдавский министр.

Т.Ульяновский добавил, что молдавским дипломатам в странах пребывания необходимо заручиться поддержкой, чтобы "совместными усилиями добиться выполнения этого важного документа ООН".

Министр призвал дипломатов учитывать сложную ситуацию в соседней Украине.

"Мы должны заботиться о безопасности страны. Для нас важно укреплять отношения с Северо-атлантическим альянсом, но в рамках положений Конституции, которая гласит что Молдова - нейтральная страна", - отметил Т.Ульяновский.

В конце июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы. Как сообщалось, в документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года. Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.