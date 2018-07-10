Нидерланды готовятся к худшему на случай выхода Британии с ЕС
Новости мира: Нидерланды уже готовят план на случай Brexit без договоренного соглашения.
Правительство Нидерландов готовит план на случай, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без договоренного соглашения.
Об этом в телефонном интервью Reuters сообщил один из докладчиков относительно Brexit в парламенте Нидерландов Питер Омтзигт.
"В понедельник один из докладчиков относительно Brexit в парламенте Нидерландов (Омтзигт - ред.) сообщил, что правительство разрабатывает "план", который должен быть готов в октябре, на случай, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без соглашения", - говорится в сообщении.
Как отмечает Reuters, в прошлую пятницу парламент Нидерландов единогласно принял постановление от трех докладчиков по Brexit, в котором идет речь о подготовке плана по Brexit без соглашения.
Омтзигт отметил, что нидерландской экономике есть что терять, если Британия выйдет из ЕС без соглашения.
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Он также добавил, что решение парламента было принято еще до того, как премьер-министр Великой Британии Тереза Мэй представила общую позицию британского правительства относительно Brexit в прошлую пятницу.
Как сообщалось, британское правительство достигло коллективного соглашения относительно условий выхода страны из Европейского Союза.