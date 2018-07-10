Нидерланды готовятся к худшему на случай выхода Британии с ЕС

Правительство Нидерландов готовит план на случай, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без договоренного соглашения.

Об этом в телефонном интервью Reuters сообщил один из докладчиков относительно Brexit в парламенте Нидерландов Питер Омтзигт.

"В понедельник один из докладчиков относительно Brexit в парламенте Нидерландов (Омтзигт - ред.) сообщил, что правительство разрабатывает "план", который должен быть готов в октябре, на случай, если Великобритания выйдет из Европейского Союза без соглашения", - говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, в прошлую пятницу парламент Нидерландов единогласно принял постановление от трех докладчиков по Brexit, в котором идет речь о подготовке плана по Brexit без соглашения.

Омтзигт отметил, что нидерландской экономике есть что терять, если Британия выйдет из ЕС без соглашения.

Он также добавил, что решение парламента было принято еще до того, как премьер-министр Великой Британии Тереза Мэй представила общую позицию британского правительства относительно Brexit в прошлую пятницу.

Как сообщалось, британское правительство достигло коллективного соглашения относительно условий выхода страны из Европейского Союза.