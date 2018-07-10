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Франция сняла запрет на продажу оружия Азербайджану

Флаг Франции
14:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Париж дал разрешение всем французским компаниям продавать оборудование оборонного назначение Азербайджану.

Власти Франции отменили запрет для отечественных военно-промышленных компаний на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану, сообщает во вторник азербайджанский сайт AzeriDefence.

"Официальный Париж снял с французских компаний запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Военно-промышленные компании этой страны уже приступили к маркетинговым работам",- сообщает AzeriDefence со ссылкой на военные источники.

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ВПК Франции на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет 25-27 сентября, будет представлен в широком формате. "В частности, на ADEX-2018 будут представлены такие ведущие компании, как MBDA Systems, CIFAL Group, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Nexter Systems, Proengin, Thales и другие", - говорится в сообщении.

Некоторые европейские страны и США установили эмбарго на продажу вооружения Азербайджану и Армении с начала 1990-х годов в связи с карабахским конфликтом.

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Новости мира, Азербайджан, Вооружение, Франция, Эмбраго.
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