Племянница Скрипаля работает на пропагандистские СМИ РФ

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для российского Первого канала.

Об этом сообщает ВВС.

"Племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля (Виктория Скрипаль - ред.) уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала. Она могла получить не меньше нескольких сотен тысяч рублей за то, что постоянно появляется в эфире "Пусть говорят", - говорится в сообщении.

Виктория Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании.

В разговоре с ВВС она признала, что никаких реальных обязанностей в компании не выполняет, а просто получала деньги за участие в эфирах.

С момента покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, Виктория Скрипаль участвовала в семи выпусках программы "Пусть говорят" на Первом канале. По сведениям собеседника издания, за первое шоу она получила один миллион рублей, за последующие — несколько сотен тысяч рублей. Сама Скрипаль объяснила, что ей нужны были деньги, чтобы оплатить поездку в Лондон к родственникам.