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Генсек назвал условие переговоров по вступлению Македонии в НАТО

Македония
15:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО после завершения процесса переименования страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что бывшую югославскую республику Македония пригласят к переговорам о вступлении в Альянс после завершения процесса переименования страны, согласованного с Грецией.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

"Я ожидаю, что, учитывая события прошлого месяца относительно исторического решения о названии (страны), мы согласимся пригласить Скопье начать переговоры о присоединении", - сказал Столтнеберг.

"Как только соглашение будет окончательно доработано и реализовано, мы получим возможность пригласить бывшую югославскую республику Македония стать 30-м членом НАТО под ее новым именем - Республика Северная Македония", - сказал Столтенберг.

По его мнению, это является сильным сигналом, что "двери НАТО являются и остаются открытыми".

Как сообщалось, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о новом названии бывшей югославской республики.

Согласно договору, страна получит название Республика Северная Македония, что открывает для Скопье путь для вступления в НАТО и Евросоюз.

На церемонии подписания соглашения присутствовали премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, еврокомиссар Йоханнес Хан и спецпредставитель генерального секретаря ООН Мэтью Нимица.

Спор о названии Македонии - страны, которая возникла после распада Югославии в 1991 году, - продолжался более 25 лет. Греция требовала изменить название, во избежание путаницы со своим северным регионом, который также называется Македония. Греция также предостерегала Скопье от территориальных претензий на всю историческую Македонию. Поэтому Афины блокировали вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

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Новости мира, Вступление в НАТО, Греция, Йенс Столтенберг, Македония, НАТО.
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