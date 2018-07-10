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Отравившийся Новичком в Эймсбери мужчина пришел в себя

Эймсбери
21:50 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Чарли Роули после отравления в Эймсбери пришел в себя, но все еще находится в критическом стабильном состоянии.

45-летний Чарли Роули, который вместе со своей партнершей был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбер, пришел в сознание.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на больницу в Солсбери.

"Мужчина, попавший под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, пришел в сознание в результате незначительного, но существенного улучшения", - говорится в сообщении.

Однако он все еще плохо себя чувствует, отметили в больнице.

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были выявлены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают со влиянием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, умерла в госпитале в воскресенье.

Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

На данный момент ключевым местом поиска считается квартира Роули в Эймсбери.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении Стерджесс и Роули "Новичком" в городе Эймсбери.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Отравление в Эймсбери, Эймсбери.
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