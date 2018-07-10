Лукашенко подписал указ об электромобилях

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании использования электромобилей", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что указом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

"Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей в Беларуси выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы", - сообщили в пресс-службе.

В конце лета прошлого года А.Лукашенко лично протестировал последнюю модель Tesla и заявил, что в республике необходимо немедленно реализовать подобный проект. В настоящее время Национальная академия наук готовит образец полностью белорусского электромобиля.

Говоря об автомобиле Tesla, который он тестировал, А.Лукашенко сказал: "На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль".