Лукашенко подписал указ об электромобилях
Новости мира: Владельцы электромобилей не будут платить пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании использования электромобилей", сообщили в пресс-службе главы государства.
"Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что указом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.
"Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей в Беларуси выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы", - сообщили в пресс-службе.
В конце лета прошлого года А.Лукашенко лично протестировал последнюю модель Tesla и заявил, что в республике необходимо немедленно реализовать подобный проект. В настоящее время Национальная академия наук готовит образец полностью белорусского электромобиля.
Говоря об автомобиле Tesla, который он тестировал, А.Лукашенко сказал: "На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль".