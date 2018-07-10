Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Лукашенко подписал указ об электромобилях

Александр Лукашенко
22:43 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Владельцы электромобилей не будут платить пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О стимулировании использования электромобилей", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что указом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

"Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей в Беларуси выступит РУП "ПО "Белоруснефть", которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы", - сообщили в пресс-службе.

В конце лета прошлого года А.Лукашенко лично протестировал последнюю модель Tesla и заявил, что в республике необходимо немедленно реализовать подобный проект. В настоящее время Национальная академия наук готовит образец полностью белорусского электромобиля.

Говоря об автомобиле Tesla, который он тестировал, А.Лукашенко сказал: "На нем можно с любой скоростью ехать. Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Александр Лукашенко, Беларусь, Президент Беларуси, Электромобили.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Канада продлит военное присутствие в Латвии Бывшего посла Великобритании избили в метро Австрия настаивает на том, чтобы не пускать мигрантов в Евросоюз

Последние новости

МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь" По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото)
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:22 Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0