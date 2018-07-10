Испанский суд лишил Пучдемона депутатского мандата

Испанский судья Пабло Льярена принял решение лишить шестерых каталонских политиков, обвиняемых в мятеже после проведения референдума в Каталонии, мандатов региональных депутатов, сообщают во вторник испанские СМИ.

Депутатских мандатов лишились экс-глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, экс-советник по внешним делам женералитата Каталонии Рауль Ромева, экс-кандидат на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль, депутат Жозеп Руль и бывший руководитель общественной организации "Национальная каталонская ассамблея" Жорди Санчес.

Судья потребовал от каталонского парламента принять необходимые меры для исполнения его решения. Ранее шесть депутатов, находящихся под следствием, не могли присутствовать на сессиях каталонского парламента, но они могли делегировать другим депутатам свое право голоса.

Теперь партиям Junts per Catalunya и ERC, которые представляли депутаты, предстоит заменить отстраненных политиков.

Под следствием после референдума о независимости Каталонии находятся в общей сложности 25 каталонских политиков.

Экс-глава женералитата Каталонии находится в Германии, где он ожидает экстрадиции в Испанию.