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СМИ: Участились случаи перехвата истребителей РФ в воздушном пространстве Румынии

Истребители НАТО
05:17 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.

Военные истребители Великобритании, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Румынии, стали все чаще перехватывать российские военные истребители в небе над Румынией.

Об этом сообщают румынские СМИ.

"Первый перехват российского истребителя в воздушном пространстве Румынии произошел в первой половине мая. К сожалению, не могу сообщить детали этих полетов. Мы работаем совместно с нашими румынскими коллегами и с другими партнерами по НАТО, которые работают в регионе Черного моря", - отметил командующий эскадрильи ВВС Соединенного Королевства, расположенной на территории Румынии, Крис Болл.

Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что нарушения российскими истребителями воздушного пространства страны фиксируются почти ежедневно.

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Новости мира, Великобритания, НАТО, Провокации, Россия, Румыния.
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