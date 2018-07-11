СМИ: Участились случаи перехвата истребителей РФ в воздушном пространстве Румынии

Военные истребители Великобритании, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства Румынии, стали все чаще перехватывать российские военные истребители в небе над Румынией.

Об этом сообщают румынские СМИ.

"Первый перехват российского истребителя в воздушном пространстве Румынии произошел в первой половине мая. К сожалению, не могу сообщить детали этих полетов. Мы работаем совместно с нашими румынскими коллегами и с другими партнерами по НАТО, которые работают в регионе Черного моря", - отметил командующий эскадрильи ВВС Соединенного Королевства, расположенной на территории Румынии, Крис Болл.

Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что нарушения российскими истребителями воздушного пространства страны фиксируются почти ежедневно.