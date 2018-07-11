ПА ОБСЕ подтверждает необходимость вывода российских войск из Приднестровья

Парламентская ассамблея ОБСЕ подтверждает необходимость вывода российских войск и вооружения с территории Приднестровского региона Молдовы и переформатирование миротворческой миссии на Днестре.

Об этом проинформировали в пресс-службе парламента Молдовы по итогам участия молдавской делегации в работе ПА ОБСЕ, которая проходит в Германии, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"Поправки, внесенные в резолюции сессии ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровского региона и о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую миссию наблюдателей под эгидой международных организаций, были приняты по предложению делегации Молдовы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что поправки были внесены в резолюцию при поддержке делегаций Украины, Румынии, США, Великобритании, Грузии и Литвы.

Как сообщалось, на территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 человек), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

На трансформации миротворческой миссии на Днестре в гражданскую миссию международных наблюдателей настаивают все участники переговоров по Приднестровскому урегулированию, за исключением Приднестровья и Российской Федерации.