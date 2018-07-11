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Столтенберг: Грузия точно станет членом НАТО

Грузия
06:29 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: НАТО продолжит готовить Грузию к членству в альянсе.

НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, а также заниматься подготовкой страны к членству в альянсе. Об этом во вторник в интервью Общественному телевидению Грузии в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он указал, что альянс "признает прогресс Грузии во многих направлениях, в том числе в сферах обороны и безопасности, в модернизации оборонных институтов".

Генсек заявил, что заявление по Грузии будет принято после встречи в Брюсселе 12 июля Североатлантического совета с Грузией и Украиной на уровне глав государств и правительств. "В заявлении мы скажем, что НАТО продолжит поддержку Грузии", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО вновь воздержался от конкретизации сроков, когда именно Грузию примут в альянс, указав, что для утверждения этого решения нужен консенсус всех 29 лидеров стран — членов НАТО. "Я не могу сказать, когда именно Грузия станет членом альянса, но точно знаю, что это произойдет. Это было заявлено на саммите в Бухаресте (в 2008 году), это мы повторим и в нынешнем году", — сказал генсек.

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Новости мира, Брюссель, Грузия, Йенс Столтенберг, НАТО.
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