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Индия вводит систему по сбору пустых бутылок

Пластиковые бутылки
17:27 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Depositphotos

Новости мира: Правительство индийского штата Махараштра заявило о необходимости введение залоговой системы сбора тары.

Жители штата смогут вернуть часть денег, уплаченных при покупке напитков в пластиковых бутылках. Возврат денег будет осуществляться через специальные автоматы - тароматы.

Также правительство штата призвало местных производителей взять на себя ответственность за создание инфраструктуры для установления тароматов.

Напомним, принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках. Залоговой системой пользуются почти все страны Европы, кроме Украины: Швеция, Германия, Норвегия, Финляндия, Эстония и т.д.

Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

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Новости мира, Индия, Пластиковые бутылки, Сбор тары, Тароматы, Штат Махараштр.
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