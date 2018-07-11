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Британские СМИ подчеркивают разногласия в правительстве по Brexit

Brexit
18:38 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В правительстве Британии по-прежнему сохраняются разногласия в связи с Brexit.

В Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе, передают в среду британские СМИ.

По словам "теневого" министра иностранных дел Британии Эмили Торнберри, план британского правительства по выходу из ЕС "неполноценный и представляет собой запасной вариант торгового союза".

"Правда состоит в том, что предложения правительства (по Brexit - ред) - абсолютное заблуждение. Британия не сможет устанавливать свои собственные пошлины на товары и осуществлять свободную торговлю с ЕС", - приводит британская газета "Гардиан" слова министра.

В свою очередь, член Европарламента от Британии Нейтан Гилл отметил, что как консерваторам, так и лейбористам стоит обратить большее внимание на мнение бизнеса и общества о Brexit.

"Наша позиция по Brexit должна основываться на рекомендациях от бизнеса и общества по всему европейскому континенту вместо того, чтобы представлять разные идеологии - "мягкого" или "жесткого" Brexit", - сказал он в интервью британской газете "Дейли экспресс".

В ходе встречи в минувшую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС.

В заявлении правительства от 6 июля отмечается, что Британия намерена создать зону свободной торговли с ЕС, а также будет придерживаться некоторых решений Европейского суда.

"ЕС и Британия создадут зону свободной торговли. Это позволит избежать задержек на границах, позволит сохранить рабочие места и доход (для многих британцев - ред)", - говорится в документе.

При этом "мягкий" вариант Brexit будет означать отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. В документе отмечается, что ЕС и Британия будут вырабатывать "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ЕС и Лондоном.

Помимо этого, британские министры в плане затронули тему нового таможенного соглашения между Великобританией и ЕС, нацеленное на создание "объединенной таможенной территории". Т.Мэй заявила, что такой план позволит обеспечить исполнение Brexit.

В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit два министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

По словам Б.Джонсона, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Т.Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

На посту главы МИД Б.Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший должность министра здравоохранения Великобритании. Дж.Хант известен своим лояльным подходом к процедуре Brexit, в отличие от своего предшественника.

Д.Дэвиса сменил бывший министр юстиции и жилищного строительства Доминик Рааб.

Между тем, в Брюсселе намерены внимательно рассмотреть предложения, выдвинутые британским правительством.

"Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они реалистичны", - написал в Twitter главный переговорщик Евросоюза по вопросу о Brexit Мишель Барнье.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, ЕС.
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