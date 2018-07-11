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Парламентарии ОБСЕ одобрили вывод сил РФ из Приднестровья

Приднестровье
18:48 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: ПА ОБСЕ одобрила предложение за продолжение переговоров в формате "5+2" о выводе российских войск из Приднестровья.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ поддержала предложения о выводе российских войск с территории Молдавии и о преобразовании миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом, сообщил на своей странице в Facebook глава делегации Молдавии в ПА ОБСЕ, зампредседателя правящей Демпартии Серджиу Сырбу.

По его словам, в Декларации ПА ОБСЕ, принятой в среду по итогам летней сессии Ассамблеи, депутаты высказалась "за продолжение переговоров в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта и выполнение ранее достигнутых в ходе переговоров договоренностей.

В документе также подчеркивается необходимость "полного вывода российских войск из Приднестровья". ПА ОБСЕ включила в Декларацию и положение о преобразовании нынешней миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом.

"Эти пункты были включены в итоговую Декларацию по предложению делегаций Молдавии и Румынии. Спасибо коллегам, которые поддержали наши предложения. При поддержке ОБСЕ и ООН мы сумеем решить поставленные задачи. Ассамблея понимает необходимость общих усилий и совместных действий для того, чтобы добиться окончательного вывода российских войск с территории Молдавии. Правящая партия Молдавии и ее лидер Влад Плахотнюк намерены и в дальнейшем придерживаться прагматизма и твердости в достижении поставленных целей", - подчеркнул С.Сырбу.

Декларация была принята в отсутствие российской делегации, которая покинула зал заседаний из-за разногласий по некоторым пунктам, связанным с ситуацией вокруг Крыма.

Документ содержит более 170 положений, подготовленных основными комитетами ПА ОБСЕ (по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам). Они покрывают большой спектр проблем, связанных с контртеррористическими действиями, противостоянием пропаганде, направленной на разжигание ненависти, цифровой экономикой, демографическими вопросами, а также урегулированием замороженных конфликтов, в частности, в Грузии и Молдавии.

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели поблагодарил участников сессии за многочасовую работу и выразил надежду, что "все положения декларации будут реализованы на практике".

Делегация ПА ОБСЕ во главе с Г.Церетели побывала в Молдавии в июне.

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Новости мира, Молдова, ПА ОБСЕ, Приднестровье, Российские войска, РФ, Серджиу Сырбу.
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