Пашинян провел встречу с главой дипломатии ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным финансовое содействие Евросоюза в процессе укрепления демократии в республике.

"На встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Брюсселе Н.Пашинян заявил, что Армения привержена развитию демократии, обеспечению верховенства закона, укреплению благоприятной бизнес-среды. В этом контексте он заявил о важности финансовой и консультативной поддержки ЕС на пути осуществления демократических реформ", - сообщает пресс-служба правительства.

"Вы можете опираться на нас на пути инициированных вами коренных реформ в сфере верховенства закона, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и по другим направлениям. Уверена, что наше сотрудничество будет иметь блестящее будущее. Мы готовы содействовать в проводимых в вашей стране реформах", - заявила Ф.Могерини.

На встрече Н.Пашинян и Ф.Могерини обсудили также процесс мирного урегулирования карабахского конфликта, что, по словам главы дипломатии ЕС, продолжает оставаться одним из приоритетов ЕС.