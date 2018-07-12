Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше

Министерство обороны Черногории направит помощь батальонам НАТО в Латвии и Польше для защиты восточной границы альянса.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на документы черногорского ведомства.

"Министерство обороны Черногории направит помощь батальонам НАТО в Латвии и Польше для защиты восточной границы альянса", - говорится в сообщении.

Дополнительные силы должны будут направлены до 2019 года.

Согласно документам, в Латвии черногорские солдаты присоединятся к словенскому военному батальону, который с 2017 года находится в стране. А в начале 2019 года Черногория направит двух офицеров по логистическим вопросам в Польшу, где они присоединятся к боевой группе НАТО.

Отмечается, что операции в Латвии и Польше были начаты НАТО, который хочет расширить свое военное присутствие на восточной границе с Россией. С 2017 года НАТО создало четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше с около 4,5 тыс. солдат.