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Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше

Военные Черногория
18:22 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Минобороны Черногории отправит подкрепление батальонам НАТО, и с 2019 года они заступят на службу в Латвии и Польше.

Министерство обороны Черногории направит помощь батальонам НАТО в Латвии и Польше для защиты восточной границы альянса.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на документы черногорского ведомства.

"Министерство обороны Черногории направит помощь батальонам НАТО в Латвии и Польше для защиты восточной границы альянса", - говорится в сообщении.

Дополнительные силы должны будут направлены до 2019 года.

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Согласно документам, в Латвии черногорские солдаты присоединятся к словенскому военному батальону, который с 2017 года находится в стране. А в начале 2019 года Черногория направит двух офицеров по логистическим вопросам в Польшу, где они присоединятся к боевой группе НАТО.

Отмечается, что операции в Латвии и Польше были начаты НАТО, который хочет расширить свое военное присутствие на восточной границе с Россией. С 2017 года НАТО создало четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше с около 4,5 тыс. солдат.

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Новости мира, Латвия, НАТО, Польша, Черногория.
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