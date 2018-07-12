Суд принял решение по экстрадиции экс-главы Каталонии

Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии позволил выдать Испании бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в злоупотреблении средствами публичных фондов.

Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь суда.

"Сегодня утром суд принял решение, что экстрадиция (Пучдемона - ред.) по обвинению в злоупотреблении средствами публичных фондов является допустимой", - сказала она.

Как отмечает Reuters, прокуроры, ведущие дело, вскоре решат давать ли разрешение на экстрадицию экс-премьера правительства Каталонии.

В то же время собеседник из окружения адвоката Пучдемона сообщил, что на соответствующее решение суда будет подана апелляция.

Как сообщалось, Карлес Пучдемон сейчас находится в Германии на подписке о невыезде с залогом в 75 тыс. евро и должен сообщать о себе еженедельно в полицию. Задержан он был в марте в Германии, когда возвращался из Финляндии в Брюссель. Основанием для ареста стал европейский ордер, выданный Испанией.

Бывшего лидера испанского региона Каталония Пучдемона обвиняют, в частности, в подстрекательстве к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.