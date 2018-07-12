Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Лучший форвард сезона 2008/09 возвращается в УПЛ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Македония отвергает идею размещения беженцев на своей территории

Беженцы
15:11 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Македония против размещения центров для беженцев на своей территории, называя такую идею спекуляцией.

Македония не хочет создания на своей территории центров по приему беженцев и Евросоюз в целом не должен сбрасывать миграционное бремя на балканские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров в интервью Welt.

"Пока что идея создания таких центров в нашем регионе - это спекуляция. Мы никогда не получали официального запроса. Балканы - это остров посередине ЕС. Вы не можете попросить страны этого острова взять такой груз, если они не являются частью ЕС", - сказал Димитров.

Министр напомнил, что Македония сыграла важную роль в закрытии так называемого "балканского маршрута мигрантов", который активно испольовался беженцами с 2015 года.

"У нас есть два транзитных центра, один на севере, один на юге. Я получаю отчеты каждый день. Это двузначные цифры, в настоящее время может быть от 30 до 50 человек", - сказал он.

Димитров считает, что любые национальные односторонние действия в отношении мигрантов обречены на провал, потому что проблема беженцев стала глобальной.

"Некоторым политикам легко обещать людям простые решения, закрывая границы и строя стены. Они обещают старые добрые времена. Но только через сотрудничество и помощь в странах происхождения мы можем быть в безопасности в Европе. Вот почему мы должны что-то делать в Сирии. Это может занять время, но однажды мы будем иметь общую политику ЕС ", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Балканы, ЕС, Македония, Мигранты, Никола Димитров.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Бывшего посла Великобритании избили в метро Австрия настаивает на том, чтобы не пускать мигрантов в Евросоюз Парламент Чехии укомплектовал правительство

Последние новости

Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день Неймар не хочет идти в Реал, где нет Роналду Задержано завербованого жителя Казани
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
17:30 Смешно до слез: убойные картинки с предметами
17:30 "Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0