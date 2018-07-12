Македония отвергает идею размещения беженцев на своей территории

Македония не хочет создания на своей территории центров по приему беженцев и Евросоюз в целом не должен сбрасывать миграционное бремя на балканские страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Македонии Никола Димитров в интервью Welt.

"Пока что идея создания таких центров в нашем регионе - это спекуляция. Мы никогда не получали официального запроса. Балканы - это остров посередине ЕС. Вы не можете попросить страны этого острова взять такой груз, если они не являются частью ЕС", - сказал Димитров.

Министр напомнил, что Македония сыграла важную роль в закрытии так называемого "балканского маршрута мигрантов", который активно испольовался беженцами с 2015 года.

"У нас есть два транзитных центра, один на севере, один на юге. Я получаю отчеты каждый день. Это двузначные цифры, в настоящее время может быть от 30 до 50 человек", - сказал он.

Димитров считает, что любые национальные односторонние действия в отношении мигрантов обречены на провал, потому что проблема беженцев стала глобальной.

"Некоторым политикам легко обещать людям простые решения, закрывая границы и строя стены. Они обещают старые добрые времена. Но только через сотрудничество и помощь в странах происхождения мы можем быть в безопасности в Европе. Вот почему мы должны что-то делать в Сирии. Это может занять время, но однажды мы будем иметь общую политику ЕС ", - сказал он.