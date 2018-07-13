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Мэй: Brexit позволит Британии заключить сделку о свободной торговле с США
Новости мира: По словам Терезы Мэй, Британия является крупнейшим мировым инвестором в экономику США.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза позволит заключить сделку о свободной торговле с США.
Об этом сообщает Sky News.
Об этом она сказала на банкете организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа в Лондон.
Она также отметила, что торговое соглашение с Вашингтоном создаст рабочие места и обеспечит экономический рост как в Британии, так и в США.
Мэй подчеркнула, что данная сделка позволит упразднить бюрократические препоны в торговых отношениях между двумя странами.
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