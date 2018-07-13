Мэй: Brexit позволит Британии заключить сделку о свободной торговле с США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза позволит заключить сделку о свободной торговле с США.

Об этом сообщает Sky News.

Об этом она сказала на банкете организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа в Лондон.

Она также отметила, что торговое соглашение с Вашингтоном создаст рабочие места и обеспечит экономический рост как в Британии, так и в США.

Мэй подчеркнула, что данная сделка позволит упразднить бюрократические препоны в торговых отношениях между двумя странами.