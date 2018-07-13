ЕС выделит Молдове €12 млн на приобретение карет скорой

Банк развития Совета Европы предоставит Молдове кредит в размере 12 миллионов евро для приобретения около 170 автомобилей для службы Скорой медицинской помощи.

"Эти 12 миллионов евро помогут нашей системе здравоохранения выйти на новый, более качественный уровень оказания гражданам медицинской помощи. Мы продолжим инвестировать в систему здравоохранения страны", - заявил после подписания Соглашения премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

Вице-президент Банка развития Совета Европы Роза Мария Санчес-Йебра Алонсо, в свою очередь, заявила о готовности Банка к дальнейшему сотрудничеству с Молдовой для реализации важных социальных проектов.

В настоящее время около 80% парка автомобилей скорой медицинской помощи составляют машины, работающие еще с советских времен.