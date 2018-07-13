Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

ЕС выделит Молдове €12 млн на приобретение карет скорой

Флаги ЕС и Молдовы
05:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Соответствующее Соглашение было подписано в четверг, 12 июля, в Кишиневе.

Банк развития Совета Европы предоставит Молдове кредит в размере 12 миллионов евро для приобретения около 170 автомобилей для службы Скорой медицинской помощи.

"Эти 12 миллионов евро помогут нашей системе здравоохранения выйти на новый, более качественный уровень оказания гражданам медицинской помощи. Мы продолжим инвестировать в систему здравоохранения страны", - заявил после подписания Соглашения премьер-министр Молдовы Павел Филипп.

Вице-президент Банка развития Совета Европы Роза Мария Санчес-Йебра Алонсо, в свою очередь, заявила о готовности Банка к дальнейшему сотрудничеству с Молдовой для реализации важных социальных проектов.

В настоящее время около 80% парка автомобилей скорой медицинской помощи составляют машины, работающие еще с советских времен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ЕС, Кареты скорой помощи, Кредит, Молдова, Финпомощь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Италия выступила против увеличения расходов в НАТО Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС Македония отвергает идею размещения беженцев на своей территории

Последние новости

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0