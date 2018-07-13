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Румыния планирует увеличить военное присутствие в Афганистане

Клаус Йоханнис
06:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Румынии подчеркнул, что его страна готова к обсуждению вопроса об увеличении бюджетных расходов на оборону.

Румыния планирует увеличить свой воинский контингент в Афганистане до 950 человек (в настоящее время в Афганистане находятся чуть более 700 румынских военнослужащих).

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам своего участия в саммите НАТО в Брюсселе.

"В следующем, 2019 году, увеличится количество румынских военнослужащих в Афганистане с 700 с лишним человек до 950. Это существенное для Румынии увеличение воинского контингента", - отметил президент.

Йоханнис аргументировал свое решение тем, что "НАТО означает не только безопасность, но и реальное участие каждого из членов Альянса в обеспечении этой безопасности".

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Новости мира, Афганистан, Клаус Йоханнис, НАТО, Румыния.
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