Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Во Франции, на острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства этого региона Франции.

"После 3:30 по местному времени (2:30 по киевскому времени - прим. ред.) 13 июля обсерватория Питон-де-ла-Фурнез зафиксировала резкое усиление вулканического тремора, что фактически означает приближение магмы к поверхности", - говорится в сообщении.

Так, источник вибраций находился на северном склоне горы. Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в 6 км к юго-западу от вулкана на острове Гавайи. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 19,4055 градуса северной долготы и 155,2965 градуса западной широты. Гипоцентр залегал на глубине 0,35 км.