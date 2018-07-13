Названы 8 способов, из-за которых Трамп может обидеть королеву Елизавету

Президент США Дональд Трамп находится с официальным визитом в Великобритании, в рамках которого его ждет официальный ужин с сотней бизнес-лидеров, военная демонстрация и его встреча с королевой Елизаветой II.

К последнему пункту программы приковано особое внимание, поскольку многие боятся, что непредсказуемый американский президент может устроить целую серию нарушений тщательного протокола встречи с ее величеством, пишет Business Insider.

Бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд перечислил нюансы, о которых Трампу нужно помнить, представ перед королевой.

Во-первых, "можно смотреть, но не прикасаться". И это касается всех членов британской королевской семьи. Трамп прославился своими грубыми рукопожатиями. Но по протоколу, ему нужно позволить королеве Елизавете первой поздороваться и подать руку. Кроме того, американскому президенту не стоит слишком сильно сжимать руку 92-летней монархини.

Во-вторых, не стоит бежать впереди королевы. Правительница Великобритании и всего содружества никогда не идет позади, она может лишь вести за собой. И об этом тоже стоит помнить Трампу.

"Если они будут идти куда-то или просто прогуливаться, королева должна идти немного впереди или строго рядом с Трампом", - пояснил экс-дворецкий.

В-третьих, не стоит забывать, как положено обращаться к ее высочеству. Вчерашний саммит НАТО был вынужден собрать лидеров на чрезвычайную сессию после того, как Трамп вопреки протоколу постоянно называл канцлера Германии Ангелу Меркель просто: "Ангела". С королевой Елизаветой так нельзя.

"Когда встречаешься с королевой впервые, правильно обращаться к ней: "Ваше высочество!". И лишь затем можно перейти к обращению "Мэм!". Оставляя аудиенцию, нужно снова повторить "Ваша высочество!", чтобы завершить разговор", - пояснил Гаррольд.

Четвертое правило – нельзя садиться до тех пор, пока королева не предложит. Экс-дворецкий Букингемского дворца вообще не советует Трампу садиться раньше, чем сама королева.

"Королева должна сесть первой. В процессе она предложит Трампу присесть, что будет означать, что теперь он может занять свое место", - сказал Гаррольд.

После разговора Трампу стоит встать с места одновременно с королевой Елизаветой.

Пятое правило – нельзя есть слишком быстро или слишком медленно. Во время визита Дональд и Мелания Трампы присоединятся к королевскому послеобеденному чаепитию. А этот процесс требует еще целого ряда протокольных нюансов.

Прежде всего, несмотря на то, что Трамп и сам президент, член королевской семьи должен первым начать есть. Так что придется подождать. Когда же королева закончит трапезу, это означает, что следует завершить всем. Блюда будут убраны.

"Ему нужно будет помнить о том, что надо быть достаточно быстрым за столом и постоянно следить за тем, что делает королева", - сказал экс-дворецкий.

Шестое правило – никаких мобильных телефонов. Даже если Трамп ждет важного звонка, в дворце мобильные телефоны строго запрещены. И во время встречи с королевой доставать свой "мобильный" тоже не надо.

Правило седьмое – не стоит вспоминать о Brexit. Все члены королевской семьи сохраняют политический нейтралитет. Поэтому президенту США нужно отказаться от обсуждения любых политических тем.

Восьмое правило – можно кланяться, но только правильно. Собственно, Дональду и Мелании Трампам не обязательно кланяться перед королевой, потому что они не подданные Великобритании. Но если они решат это сделать, лучше сделать это должным образом. Поклон выполняется шеей, а не талией. А если первая леди США решит сделать реверанс, ей стоит помнить, что правая нога должна стоять за левой.