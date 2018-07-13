Маас: Германия не является заложником США или России

Германия будет принимать собственные суверенные решения по поводу своих расходов на оборону и не будет считаться с заявлениями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Трамп в начале саммита НАТО жестко раскритиковал Германию за поддержку газопровода "Северный поток-2" и заявил, что из-за зависимости от поставок российского газа страна становится "заложницей России".

"Мы не являемся заложниками России или США. Мы принимаем свободные, суверенные решения относительно нашего бюджета, поставки энергии и наших торговых отношений на основе фактов", - сказал Маас.

"Речь идет не про самый крутой твит или высокий рейтинг, речь о нашей общей безопасности. Европа не может принять то, что ради провокации разрушается то, что строилось в течение многих десятилетий", - добавил Маас.

Следует отметить, что на саммите НАТО Трамп встретился с канцлером Ангелой Меркель и заявил, что у США "прекрасные отношения с Германией".