Премьер Польши: Войска РФ на польско-украинской границе - не то чего мы хотим

Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" может привести к дестабилизации Европы и обострению агрессивной политики России в отношении Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Европейская правда со ссылкой на WNP.

Глава правительства заверил: Варшава делает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода в обход Украины, Беларуси и Польши, но без поддержки других стран ЕС сделать это будет очень трудно.

"Мы рассматриваем призму безопасности Польши, учитывая геополитику вокруг нас, и поэтому это очень плохой проект, и мы делаем все, чтобы замедлить его", - подчеркнул премьер-министр.

"Российские войска на польско-украинской границе - это не то, чего мы хотим и, наверное, это не то, чего хочет Украина", - заявил Моравецкий в контексте возможного усиления агрессии Москвы.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Ранее в Госдепе США заявили, что могут прибегнуть к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".