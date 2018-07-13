В эстонском Канепи торжественно подняли новый "конопляный" флаг

Эстонский регион Канепи впервые поднял свой новый флаг с изображением конопли.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Postimees.

Старый флаг был спущен, а новый поднят на торжественной церемонии.

"Новая символика региона прославила его на весь мир. И, осмелюсь сказать, сделала нас в хорошем смысле известными", - сказал местный старейшина Андрус Сееме. О решении Канепи поместить на гербе изображение конопли написали ведущие мировые издания, в том числе, Reuters и The Washington Post.

Герб с изображением конопли получил большинство голосов на организованном волостью конкурсе, потом был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики госканцелярии и был утвержден 15 мая на заседании местных сборов.

Как сообщалось, название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "канеп", которым обозначают марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которых делали ткань, масло и веревки.

Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.