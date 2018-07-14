Миграционный кризис: Италия и Мальта поспорили из-за корабля с беженцами

Италия и Мальта поспорили из-за того, кто должен принимать корабль с 450 мигрантами на борту.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ITV.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что Мальта, в соответствии с морским правом, обязана принять мигрантов, поскольку в пятницу они находились в мальтийской зоне поиска и спасения.

Мальта же настаивает, что на момент когда итальянский координационный центр морского спасения сообщил стране о корабле он был ближе к итальянскому острову Лампедуза, чем к мальтийским берегам.

МВД Мальты также утверждает, что люди на борту заявили, что направлялись к Лампедузе.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что корабль не пришвартуется ни в одном из итальянских портов.

Напомним, итальянские порты закрыли на все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу.

Кроме того, Италия хочет добиться, чтобы корабли, задействованные в миссиях ЕС в Средиземном море, доставляли спасенных в порты любой другой страны.