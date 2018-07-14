Трамп опоздал на встречу с королевой Британии Елизаветой II (Видео)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом пишет The Straits Times. По данным издания, королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут. Королева обошла вместе с американским лидером ряды почетного караула. Во время обхода Трамп смутил Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше. Королева и президент c супругой провели чайную церемонию. Дональд и Мелания Трамп провели в общей сложности 57 минут с Елизаветой II, 47 минут из них он находились внутри монаршей резиденции. Встреча лидера США с королевой Великобритании продолжалась 17 минут. Как отмечается, после небольшого диалога, Трамп вместе с Елизаветой II наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. При этом Трамп стал двенадцатым президентом США, который лично встречался с королевой Великобритании. Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла Трампов в Виндзорском замке.