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Аварийная посадка самолета в Германии, пострадало 30 пассажиров

Аварийная посадка самолета в Германии, пострадало 30 пассажиров
14:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Около 30 пассажиров пострадали из-за падения давления в самолете, совершавшем рейс из Дублина в хорватский город Задар.

В пятницу, 13 июля, самолет компании Ryanair был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан в западной Германии из-за технических проблем. Об этом со ссылкой на заявление немецких полицейских сообщает DW,.

Рейс FR7312 приземлился в аэропорту Франкфурт-Хан в небольшой коммуне Хан около 23:30 накануне.

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"Была техническая проблема, давление воздуха снизилось, поэтому пилоту пришлось посадить самолет в Хане", - сказал представитель пресс-службы федеральной полиции, добавив, что точная причина аварийной посадки неясна.

Один пассажир самолета обнародовал фотографию кислородных масок в самолете, свисающих с потолка.

Пресс-секретарь сказал, что около 30 пассажиров на борту рейса были доставлены в местные больницы с жалобами на боли в ушах и головные боли.

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Новости мира, Аварийная посадка, Германия, Падение давления, Самолет.
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