Аварийная посадка самолета в Германии, пострадало 30 пассажиров

В пятницу, 13 июля, самолет компании Ryanair был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан в западной Германии из-за технических проблем. Об этом со ссылкой на заявление немецких полицейских сообщает DW,.

Рейс FR7312 приземлился в аэропорту Франкфурт-Хан в небольшой коммуне Хан около 23:30 накануне.

"Была техническая проблема, давление воздуха снизилось, поэтому пилоту пришлось посадить самолет в Хане", - сказал представитель пресс-службы федеральной полиции, добавив, что точная причина аварийной посадки неясна.

Один пассажир самолета обнародовал фотографию кислородных масок в самолете, свисающих с потолка.

Пресс-секретарь сказал, что около 30 пассажиров на борту рейса были доставлены в местные больницы с жалобами на боли в ушах и головные боли.