Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа

Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа относительно увеличения расходов на оборону до 4% от ВВП.

Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.

"Мы знаем, что свобода и безопасность не даются даром. Но четыре процента на военные расходы не сделали бы наш мир более безопасным. Вместо этого нам крайне необходимо вновь проявить большее уважение к правилам и международного порядка" - написал Маас.

Напомним, 11 июля президент США Дональд Трамп заявил лидерам НАТО, что их страны должны увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.

В НАТО заявили, что приветствуют стремление союзников тратить больше на оборону, но действующие договоренности предусматривают расходы объемом в 2% от ВВП.