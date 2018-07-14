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Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа

Хайко Маас
14:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Хайко Маас заявил, что увеличение расходов на оборону до 4% ВВП не сделает мир безопасней.

Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа относительно увеличения расходов на оборону до 4% от ВВП.

Об этом он написал в Twitter, передает Европейская правда.

"Мы знаем, что свобода и безопасность не даются даром. Но четыре процента на военные расходы не сделали бы наш мир более безопасным. Вместо этого нам крайне необходимо вновь проявить большее уважение к правилам и международного порядка" - написал Маас.

Напомним, 11 июля президент США Дональд Трамп заявил лидерам НАТО, что их страны должны увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП.

В НАТО заявили, что приветствуют стремление союзников тратить больше на оборону, но действующие договоренности предусматривают расходы объемом в 2% от ВВП.

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Новости мира, Германия, Дональд Трамп, НАТО, Оборонные расходы, США, Хайко Маас.
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