Конте просит ЕС принять 450 спасенных накануне мигрантов

Премьер Италии Джузеппе Конте пытается убедить европейские страны принять около 450 спасенных в Средиземном море мигрантов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Корабль пограничного агентства ЕС Frontex и корабль итальянской таможенной полиции подобрали мигрантов возле итальянского острова Линоса за 100 морских миль от Мальты, которая отказалась принимать их.

Восемь мигрантов, которые нуждались в медицинской помощи, доставили в больницу на острове Лампедуза.

"Мигрантов можно было бы распределить между европейскими странами, или же Италия свяжется с Ливией, откуда они прибыли" - рассказал источник агентства в итальянском правительстве.

Конте собирается написать руководителям Еврокомиссии и Европейского совета, а также европейским лидерам с требованием к ним применить европейские принципы в отношении мигрантов, о которых говорилось на саммите в июне.