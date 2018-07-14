Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины

Президент США Дональд Трамп в разговорах с президентом Европейского совета Дональдом Туском не скрывал меньший энтузиазм по отношению к Украине, чем желание понять то, что Россия сделала в Украине.

Об этом Туск рассказал в интервью программе Fakty po faktach на канале TVN24, передает Европейская правда.

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что имеет меньшие восторги относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия в Украине", - рассказал Туск.

Он подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в поддержке как никогда ранее, особенно в свете возможного глубокого изменения американской политики в отношении нее.

"Мы как в кислороде нуждаемся в поддержке, понимании, и взаимном сотрудничестве между Польшей и Украиной", - отметил он.

Как сообщалось, Дональд Туск считает неблагоразумным подход Польши в отношении жестких норм в законе об институте национальной памяти, которые касаются преступлений украинских националистов.