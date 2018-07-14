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Саммит в Хельсинки: Полиция просит не смотреть на кортежи президентов из окон

Полиция Финляндии
20:17 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Полиция Хельсинки призвала не смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа.

Полиция Хельсинки призвала людей не стоять у окон и не выходить на балконы во время проезда кортежей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сказал представитель столичного полицейского управления Финляндии Хейкки Копперойнен, передает ТАСС.

"Не стоит находиться у окон и на балконах, если видно, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми горожанами, но это наверняка привлечет наше внимание и внимание служб безопасности гостей. Это может привести к проведению дополнительных операций", - сказал представитель полиции Хельсинки.

Он пояснил, что полиция может прийти с инспекцией домой к человеку, нарушившему это предупреждение. При этом наблюдать за кортежами можно будет, например, с песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада и со ступенек здания финского парламента.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки состоится 16 июля.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Саммит, Финляндия, Хельсинки.
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