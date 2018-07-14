"Новичок" в Эймсбери: Полиция нашла более 400 потенциально зараженных предметов

Британская контртеррористическая полиция изъяла более 400 вещественных доказательств, образцов и предметов в рамках расследования убийства 44-летней Дон Стерджесс в Эймсбери, отравленной нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Об этом сообщает агентство Reuters.

По их словам, "значительное количество (предметов - ред.) является потенциально зараженным" и было передано в лаборатории для анализа.

Как сообщалось ранее, в городе Эймсбери графства Вилтшир на юге Англии 4 июля были выявлены в обморочном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии из-за воздействия неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в городе Солсбери в марте этого года.

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, умерла в госпитале, через несколько дней пришел в сознание Роули.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении Стерджесс и Роули "Новичком" в городе Эймсбери.

Ранее в субботу, 14 июля стало известно, что эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) посетят на будущей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип ядовитого вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери в конце июня пострадали два человека.