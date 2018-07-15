Мэй заявила, что Brexit может вообще не состояться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что Brexit может вообще не быть из-за попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС. Об этом Мэй написала в газете Mail on Sunday, сообщает Reuters.

"Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit", - написала Мэй.

Она также заявила, что Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с ЕС.

"Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наше соглашение о Brexit - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это целостный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению", - написала Мэй.

Напомним, министр по вопросам Brexit и глава МИД Британии ушли в отставку в понедельник, протестуя против плана Терезы Мэй покинуть Британию экономически присоединенной к ЕС.

Ее проект также раскритиковал в газетном интервью президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, Мэй обнародовала свои предложения по поводу будущих отношений с ЕС после выхода из блока.