Туска вновь допросят на предмет причастности к финансовой пирамиде

Следственная комиссия Сейма Польши намерена заслушать в сентябре Президента Евросовета Дональда Туска по делу функционирования в Польше в течение нескольких лет финансовой пирамиды Amber Gold.

Об этом сообщила председатель следственной комиссии, депутат правящей партии PiS Малгожата Вассерманн, информирует Wprost.pl.

"На следующей неделе во время заседания комиссии будем определять срок заслушивания Дональда Туска. Думаю, что это будет во второй половине сентября", - сообщила Вассерманн.

Раньше депутат PiS в комментарии польским СМИ не исключила, что Туску может быть официально выдвинуто обвинение по делу Amber Gold.

Amber Gold - финансовая пирамида, которая функционировала в Польше в 2009-2012 годах. Компания занималась финансовыми операциями, не имея на это разрешения Комиссии финансового надзора страны. Компания таким образом обманула 11 тыс. вкладчиков. В 2012 году владелец компании и его жена были арестованы. Представители действующей власти считают, что существование этой пирамиды в течение трех лет было бы невозможно без содействия предыдущей властной коалиции, в частности экс-главы правительства Дональда Туска.

В течение непродолжительного времени в одной из компаний, принадлежащей Amber Gold, некоторое время работал сын Туска Михал. Во время заслушивания раньше на этой комиссии Михал Туск отрицал, что в то время знал что-то о преступной деятельности Amber Gold.

Действующего президента Евросовета Дональда Туска в течение последнего времени уже несколько раз вызывали на допрос в польскую прокуратуру в качестве свидетеля по нескольким делам. В апреле и августе прошлого года его допрашивали по делам о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ России, а также по делу о ненадлежащем проведении польской стороной судмедэкспертизы жертв Смоленской катастрофы. Туск тогда не скрывал, что эти вызовы в прокуратуру имеют признаки политического преследования со стороны партии власти Ярослава Качиньского.

Накануне Туск заявил, что он готов побороться за президентскую должность в Польше в 2020 году, если его соперником станет Качиньский.

Последние соцопросы в Польше показывают, что Туск, который оставил польскую политику в 2014 году, переехав в Брюссель, имеет неплохие шансы быть избранным президентом Польши. Он перестанет исполнять полномочия президента Евросовета в 2019 году.