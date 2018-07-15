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К вершине горы Монблан во Франции ограничили доступ

Гора Монблан
15:28 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Франция ограничила доступ к горе Монблан из-за опасности от количества туристов, желающих пройтись популярным маршрутом.

Французские власти издали распоряжение, ограничивающее доступ к вершине самой высокой горы страны - Монблан.

Об этом сообщает ВВС.

Из-за большого количества желающих и рисков для безопасности альпинисты не будут допущены к популярному маршруту на пик "Королевский путь" следующие восемь дней.

Но альпинисты, которые уже забронировали проживание на маршруте, смогут подняться.

В последнее время возникают опасения относительно количества туристов, посещающих Монблан летом.

Ограничения, введенные в субботу, означают, что только альпинисты, которые смогут доказать, что они уже имеют бронирования в высокогорном лагере, смогут подняться на вершину Монблан по простому и наиболее посещаемому маршруту.

Власти региона Верхняя Савоя заявили, что пропускная способность высокогорного лагеря составляет 120 человек, но это количество часто превышается, что значительно повышает риски для безопасности и общественного порядка.

Монблан, с 11 вершинами, достигают более чем 4000 м над уровнем моря, является самым высоким горным хребтом Западной Европы. В прошлом году на подступах к пику погибли 15 человек, в этом году в результате падения уже двое погибших.

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Новости мира, Гора Монблан, Королевский путь, Монблан, Франция.
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