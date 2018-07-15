Принцы Великобритании проигнорировали визит Трампа

Принц Уэльской Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

Об этом сообщает Mirror.

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании – ред.)", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.

Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.

Известно, что после того, как человек королевы принц Филипп перестал исполнять королевские обязанности, принц Чарльз часто сопровождал свою мать в важных мероприятиях. Во время визита предыдущего президента США Барака Обамы, у него не только был ланч с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и ее мужем принцем Филиппом, а также поужинал с принцем Гарри, принцем Уильямом, с его супругой принцессой Кейт в Кенсингтонском дворце.