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В ЕК не приняли решение о слиянии ж\д гигантов Франции и Германии

Siemens
17:19 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Еврокомиссия отложила рассмотрение слияния Siemens и Alstom до 21 ноября.

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора ЕС, начала углубленную проверку слияния подразделений немецкой Siemens AG и французской Alstom SA в сфере железнодорожного машиностроения.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, рассмотрение будет завершено не позднее 21 ноября.

Еврокомиссия выразила опасение, что слияние гигантов отрасли приведет к повышению цен на их продукцию, сокращению выбора у клиентов и снижению конкурентного давления, что может негативно отразиться на инновациях.

О планируемом слиянии было объявлено в сентябре прошлого года. Объединенная компания будет называться Siemens Alstom, она сохранит штаб-квартиру в пригороде Парижа, ее годовая выручка составит около 15,3 млрд евро.

Ранее обе компании сообщили, что ожидают завершения сделки во втором полугодии 2019 года.

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Новости мира, Alstom, Siemens, Еврокомиссия.
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