Миграционный кризис в ЕС: мнение президента Австрии

Президент Австрии Александр ван дер Беллен раскритиковал предложения правительства, которое хочет сделать невозможным подачу заявки на получение убежища на европейской территории.

Об этом сообщает The Local.

"Каждый, кто приезжает в нашу страну и подает заявление о предоставлении убежища, должен иметь возможность это сделать", - сказал Ван дер Беллен, добавив, что те, кто преследуются, имеют право на защиту в соответствии с Женевской конвенции.

Относительно возможности создания центров для мигрантов в Северной Африке для обработки заявлений, Ван дер Беллен сказал, что видел "много вопросов без ответов".

"Самое важное, что ни одна страна не сказала, что готова принять их. Наше внимание должно быть направлено на решение причин, из-за которых люди бегут", - сказал президент.

Он также выразил скептицизм относительно того, смогут ли австрийские вооруженные силы выполнять миссии в Северной Африке по поддержке европейского пограничного агентства Frontex, как это предложил министр внутренних дел Герберт Кикль и министр обороны Марио Кунашек.