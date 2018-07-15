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Делегация Трампа прибыла в Хельсинки
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Новости мира: Уже завтра, 16 июля, состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которую в Хельсинки уже прибыл лидер США.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки (Финляндия) на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
С президентом США прибыла большая делегация.
Ранее стало известно, что из-за встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия ввела пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.
Напомним, в Хельсинки проходят акции сторонников и противников саммита Россия-США.
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