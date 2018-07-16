ДТП в Румынии: Пьяный водитель въехал в группу туристов

Автомобиль, за рулем которого находился 50-летний подвыпивший водитель, въехал в группу отдыхающих на пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца.

Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в результате наезда, семь человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

По предварительным данным сотрудников Дорожной полиции, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на опасном участке дороги. Наличие алкоголя в крови 50-летнего водителя составляло 0,18 промилле.

Врачи скорой медицинской помощи сообщили также, что один пострадавших ребенок находится в коме, он доставлен в местную больницу. Ведется следствие.