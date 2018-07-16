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В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп
02:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Встреча Путина и Трампа тет-а-тет начнется в 13:20 и продлится полтора часа.

Встреча тет-а-тет президента президента США Дональда Трампа и Владимира Путина начнется в 13:20 в Хельсинки. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в воскресенье.

Также отмечается, что встреча продлится полтора часа и закончится в 14:50, а на 16:50 запланирована совместная пресс-конференция. Программа переговоров, составленная службами протокола лидеров, как правило, дает лишь условные ориентиры продолжительности встречи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны никаких ограничений по продолжительности разговора нет, поэтому точное время, которое президенты отведут на общение, неизвестно.

Напомним, саммит президентов США и РФ пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа на пост президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Финляндия, Хельсинки.
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