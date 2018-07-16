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Миграционный кризис: За выходные у берегов Испании спасено полтысячи беженцев

Мигранты
06:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: У побережья Испании за субботу и воскресенье спасли почти 500 мигрантов.

По меньшей мере 479 мигрантов были спасены в субботу и воскресенье в водах у испанского побережья. Об этом сообщает агентство Europa Press.

По его информации, операции прошли в Гибралтарском проливе и море Альборан. В них принимали участие испанская Служба спасения и безопасности на море и гражданская гвардия. Мигрантов, среди которых более ста несовершеннолетних, доставили в порты Андалусии.

Напомним, после закрытия "балканского маршрута" в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более трёх тысяч человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. Согласно данным Frontex, 2017 года до Испании прибыли 19 тыс. мигрантов, что на 182 процента больше, чем годом ранее.

Такое перенаправление объясняется главным образом большим риском для жизни во время попыток добраться берегов Европы через Ливию. В рамках европейской операции "София", призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек. По данным ливийских властей, на территории страны сейчас находятся около 700 тыс. мигрантов.

Пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015-2016 годы, когда в страны ЕС прибыли 2,5 млн мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

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Новости мира, Гибралтарский пролив, Испания, Ливия, Мигранты.
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