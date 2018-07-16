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СМИ: сотрудники ГРУ были причастны к отравлению Скрипалей

Солбсери
07:15 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Атака на Скрипалей в Солсбери была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ.

Британские правоохранители считают, что к отравлению экс-шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери причастны сотрудники ГРУ.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Великобритании и США, осведомленных о ходе расследования.

По данным издания, атака на Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ.

Как заявил NYT один из американских источников, британские правоохранительные органы близки к тому, чтобы "назвать конкретные лица, которые, как они считают, провели операцию". При этом следователи допускают, что за отравлением Скрипаля стоит другая российская спецслужба или частная структура.

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Новости мира, Великобритания, Гру, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипаля, РФ.
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