У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля в Президентском дворце, сообщила в пятницу канцелярия президента Финляндии.

Как сообщается, в понедельник утром глава финского государства Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) с супругой Йенни Хаукио (Jenni Haukio) примут Д.Трампа с супругой Меланией в президентской резиденции в Мянтуниеми (Mantyniemi).

Переговоры Путин-Трамп пройдут в Готическом зале Президентского дворца.

Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что по завершении встречи президенты РФ и США выступят на совместной пресс-конференции в зале правительства.

После этого С.Ниинистё проведет встречу с В.Путиным.

Рабочий день завершится пресс-конференцией С.Ниинистё.