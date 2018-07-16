Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина

Смотрите фото (3)
Трамп и Путин
08:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Начало переговоров Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля ожидается в Готическом зале Президентского дворца.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля в Президентском дворце, сообщила в пятницу канцелярия президента Финляндии.

Как сообщается, в понедельник утром глава финского государства Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) с супругой Йенни Хаукио (Jenni Haukio) примут Д.Трампа с супругой Меланией в президентской резиденции в Мянтуниеми (Mantyniemi).

Переговоры Путин-Трамп пройдут в Готическом зале Президентского дворца.

Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что по завершении встречи президенты РФ и США выступят на совместной пресс-конференции в зале правительства.

После этого С.Ниинистё проведет встречу с В.Путиным.

Рабочий день завершится пресс-конференцией С.Ниинистё.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Встреча Трампа и Путина, РФ, США, Хельсинки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал, что "Новичок" был во флаконе от духов В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным ДТП в Румынии: Пьяный водитель въехал в группу туристов

Последние новости

Наставник сборной Хорватии Далич: Мы расстроены, но гордимся НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
13:02 Медики рассказали, что чистить уши ватными палочками может быть опасно
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0