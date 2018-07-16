У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина
Новости мира: Начало переговоров Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля ожидается в Готическом зале Президентского дворца.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля в Президентском дворце, сообщила в пятницу канцелярия президента Финляндии.
Как сообщается, в понедельник утром глава финского государства Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) с супругой Йенни Хаукио (Jenni Haukio) примут Д.Трампа с супругой Меланией в президентской резиденции в Мянтуниеми (Mantyniemi).
Переговоры Путин-Трамп пройдут в Готическом зале Президентского дворца.
Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Ожидается, что по завершении встречи президенты РФ и США выступят на совместной пресс-конференции в зале правительства.
После этого С.Ниинистё проведет встречу с В.Путиным.
Рабочий день завершится пресс-конференцией С.Ниинистё.