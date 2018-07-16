Германия примет 50 из 450 мигрантов, спасенных накануне

Германия примет 50 мигрантов, которые были спасены с деревянного судна в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Лампедуза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Германия и Италия пришли к соглашению, что Германия, учитывая текущие переговоры об активизации двустороннего сотрудничества относительно предоставления убежища в этом случае готова принять 50 человек", - заявила пресс-секретарь немецкого правительства.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что по 50 спасенных мигрантов согласились принять также Франция и Мальта. Он добавил, что другие европейские страны также должны взять к себе часть соискателей убежища. В этом случае Италия также примет участие в приеме мигрантов.

Около 450 мигрантов, которые дрейфовали на деревянной лодке в Средиземном море, 14 июля эвакуировали на два корабля. Один из этих кораблей принадлежит итальянской береговой охране, другой - принимает участие в миссии Европейского агентства по охране границ Frontex.

Восьмерых женщин и детей для оказания медицинской помощи итальянская береговая охрана доставила на итальянский остров Лампедуза. Других мигрантов запретил принимать министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который занимает жесткую антимигрантскую позицию.

На протяжении последних нескольких недель между государствами вспыхивали споры относительно приема спасательных кораблей с мигрантами, в частности, через судна Aquarius и Lifeline. Итальянское правительство запретило кораблям благотворительных организаций, которые спасали мигрантов, заходить в порты стране, поэтому суда частных спасателей сейчас работают в Средиземном море.