Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
В вопросе Крыма Трамп и Путин придерживаются разных точек зрения
Новости: Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Арьев спрогнозировал, что будут означать регулярные встречи Трампа и Путина
Новости: Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости: Туринскую плащаницу считают подделкой
Туринскую плащаницу считают подделкой
X

"Невест Христа" шокировало разрешение не беречь девственность

Монахиня
21:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: "Невесты Христа", которые дали обязательство беречь девственность, шокированы документом Ватикана, в которм указано, что отказ от плотских утех не обязателен.

Христианские женщины, которые обязались всю свою жизнь беречь девственность, будучи "невестами Христовыми", шокированы документом Ватикана, в котором указано, что отказ от плотских утех – это на самом деле не обязательное условие. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что речь идет о документе под названием Ecclesiae Sponsama Imago, который был обнародован в начале месяца после запроса со стороны епископов.

Их встревожил рост количества женщин, которые присоединились к клятве "невесты Христа". Всего в мире около 5 тысяч посвященных дев, живущих в 42 странах мира. Больше всего их во Франции, Италии и Аргентине. 

Посвященные девы – это незамужние женщины, которые предложили свою физическую девственность в качестве дара Иисусу Христу, посвящая свое время покаянию, благотворительности и молитве. В отличие от монахинь, такие женщины не живут в закрытых общинах и не носят специальную одежду.

Большинство из них ходят на работу и обеспечивают себя самостоятельно. Ватиканский документ, объемом 39 страниц, описывает подробную инструкцию для их призвания.

В частности, в нем описывается подготовка к посвящению, которая длится два года. В документе указано, что девы "преданны Господу Иисусу в невинности. Они переживают духовную плодовитость от интимных отношений с ним".

Однако, один из пунктов документа удивил многих, поскольку в нем указано, что сохранение реальной физической девственности для женщины, которая хочет стать посвященной девой, не обязательно.

"Призвание засвидетельствовать церковную невинность, брачную и плодотворную любовь к Христу не сводится к символу физической незыблемости", - говорится в документе.

Папа Римский Франциск отмечает соблюдение религиозной свободы в Украине

"Таким образом, сохранение ее тела в идеальной целосности или же практика добродетели образцового целомудрия хоть и имеет большое значение по определению, но не является существенным условием, без которого посвящение было бы невозможным", - отметили в Ватикане.

В своем заявлении Ассоциация посвященных дев США, которая насчитывает 235 участниц, сказано, что организация "глубоко разочарована" тем, как документ исключает "важнейшие и природные основы посвящения".

"Мы шокированы, услышав от Матери-Церкви, что физическая девственность больше не рассматривается как важное условие для посвящения в жизнь девы", - отметили американские "невесты Христовы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ватикан, Девственность, Документ, Невесты Христа, Необязательное условие, Отказ, Плотские утехи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Британии точно не состоится второй референдум по Brexit Могерини: США не должны забывать, кто их друзья Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости

Последние новости

Способы, которые помогут оригинально сбросить лишний вес Климкин назвал преимущество продления контракта на транзит газа РФ через Украину Интересные снимки животных, сделанные фотоловушками (Фото)
Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
02 Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы
03 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости сегодня
23:21 15 райских стран, в которых жить дешевле, чем вы можете себе представить (Фото)
23:19 Бразильский полузащитник "Шахтера" близок к возвращению на родину
22:51 Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал
22:48 Стала известна дата и участники "Топ-модель по-украински 5"
22:46 Лидер "МЮ" Погба может перейти в "Барселону" за €150 млн
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Геращенко: Надо работать, а не постоянно грезить выборами
Новости: Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Гройсман пообещал найти помещение для Антикорсуда
Новости: Премьер обязал МИД найти независимых экспертов для Антикорсуда
МИД ищет независимых экспертов для ВАСУ
Новости: После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма
Добавить комментарий
0