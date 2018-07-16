"Невест Христа" шокировало разрешение не беречь девственность

Христианские женщины, которые обязались всю свою жизнь беречь девственность, будучи "невестами Христовыми", шокированы документом Ватикана, в котором указано, что отказ от плотских утех – это на самом деле не обязательное условие. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что речь идет о документе под названием Ecclesiae Sponsama Imago, который был обнародован в начале месяца после запроса со стороны епископов.

Их встревожил рост количества женщин, которые присоединились к клятве "невесты Христа". Всего в мире около 5 тысяч посвященных дев, живущих в 42 странах мира. Больше всего их во Франции, Италии и Аргентине.

Посвященные девы – это незамужние женщины, которые предложили свою физическую девственность в качестве дара Иисусу Христу, посвящая свое время покаянию, благотворительности и молитве. В отличие от монахинь, такие женщины не живут в закрытых общинах и не носят специальную одежду.

Большинство из них ходят на работу и обеспечивают себя самостоятельно. Ватиканский документ, объемом 39 страниц, описывает подробную инструкцию для их призвания.

В частности, в нем описывается подготовка к посвящению, которая длится два года. В документе указано, что девы "преданны Господу Иисусу в невинности. Они переживают духовную плодовитость от интимных отношений с ним".

Однако, один из пунктов документа удивил многих, поскольку в нем указано, что сохранение реальной физической девственности для женщины, которая хочет стать посвященной девой, не обязательно.

"Призвание засвидетельствовать церковную невинность, брачную и плодотворную любовь к Христу не сводится к символу физической незыблемости", - говорится в документе.

"Таким образом, сохранение ее тела в идеальной целосности или же практика добродетели образцового целомудрия хоть и имеет большое значение по определению, но не является существенным условием, без которого посвящение было бы невозможным", - отметили в Ватикане.

В своем заявлении Ассоциация посвященных дев США, которая насчитывает 235 участниц, сказано, что организация "глубоко разочарована" тем, как документ исключает "важнейшие и природные основы посвящения".

"Мы шокированы, услышав от Матери-Церкви, что физическая девственность больше не рассматривается как важное условие для посвящения в жизнь девы", - отметили американские "невесты Христовы".