Мэй: Лондон продолжит поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно раскритиковала Москву и заявила о поддержке Украины.

Отчитываясь перед британским парламентом по результатам саммита лидеров НАТО и визита Трампа в Объединенное Королевство, она в очередной раз подчеркнула, что Москва пытается подорвать западные ценности с нескольких фронтов, передает Голос Америки.

"Использование нервно-паралитического вещества в Солсбери - это еще один пример растущего пренебрежения России к международным нормам и законам, которые гарантируют нашу безопасность. [...] В последние годы мы видели, как Россия увеличивает продажу оружия Ирану, защищает варварский сирийский режим использует химическое оружие, проводит кибератаки, которые приносят экономические убытки, и распространяет вредные и ложные новости в промышленных масштабах", - сказала британский премьер.

Мэй подчеркнула, что в долгосрочной перспективе цель Лондона - хорошие отношения с Россией, поэтому она приветствует встречу между Трампом и Путиным.

Но Кремлю, сказала она, надо четко заявить, что он должен изменить свое поведение. И пока этого не случится, Запад должен продолжать сдерживать и противодействовать российской власти.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, и мы поддерживаем украинское правительство многими способами. Но мы также признаем необходимость реформ в Украине. Мы хотим видеть полное выполнение Минских соглашений. И именно потому, что они не выполняются, мы продолжаем поддерживать Евросоюз в санкциях, введенных против России в ответ на захват Крыма", - сказала Тереза Мэй.